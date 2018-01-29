Adani: "La Fiorentina ha cambiato 10 giocatori, normali le difficoltà. Chiude tra sesto e nono posto"

L'ex difensore Daniele Adani, oggi commentatore tv tra i più in vista, ha parlato a Radio Deejay della situazione di difficoltà vissuta dalla Fiorentina: "I viola sono in sofferenza - ha detto - ma si...

L'ex difensore Daniele Adani, oggi commentatore tv tra i più in vista, ha parlato a Radio Deejay della situazione di difficoltà vissuta dalla Fiorentina: "I viola sono in sofferenza - ha detto - ma si tratta di una situazione che era preventivabile. In estate Corvino ha cambiato 10 giocatori, è normale che si creino momenti di difficoltà. Questa resta una stagione di passaggio e, per me, la Fiorentina si collocherà tra il sesto ed il nono posto".