Adani: “Fiorentina scomoda per chiunque. Firenze meriterebbe la Coppa Italia, sta aspettando da troppo”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, Daniele Adani, ha così parlato in vista della finale di questa sera di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, tornando a parlare dell’edizione vinta con la maglia viola: “L’ultima Coppa Italia vinta con la maglia della Fiorentina è stata molto emozionante, direi quasi epica. Ripensarci oggi mi fa ancora provare molta gioia, abbiamo dato una grande soddisfazione ad una piazza intera. Il pubblico viola ti condiziona in positivo e in negativo, è un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Vigilia di quella finale? Ricordo che in città non si parlava d’altro, l’attesa era infinita”.

Poi ha proseguito entrando nel merito alla gara di stasera: “La differenza di rosa tra le due squadre c’è, entrambe però arrivano con i propri valori al top e in queste condizioni a vincere sono le idee dei tecnici. La Fiorentina di Italiano è una squadra che è scomodo da affrontare per tutti perché gioca e non teme la forza dell’avversario. Può concedere qualcosa ma non rinuncerà mai a giocare. Ballottaggio in difesa tra Igor e Quarta? Il primo si fa preferire nel corpo a corpo e nell’uscita di mancino, il secondo è più di classe anche se ha qualche passaggio a vuoto nel corso delle gare. Entrambi dovranno fare attenzione all’attacco dell’Inter”.

Infine, per chi tiferà stasera: “Per chi giocherà meglio, anche se la gente di Firenze aspetta da troppo e meriterebbe di vincere questo trofeo”