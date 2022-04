Adani difende Igor: “Qualche tonfo va messo in conto durante la crescita. Andato oltre le aspettative”

Daniele Adani, noto opinionista ed adesso volto di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della crescita di Igor dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Salernitana. Ecco le sue parole: “Igor è andato oltre le aspettative di molti: non era titolare, si è guadagnato la maglia. Nei processi di crescita ci sono anche dei tonfi che vanno messi in conto. Dico che Quarta forse è superiore a livello di lettura, ma Igor fisicamente è più forte. Milenkovic è il più completo.

