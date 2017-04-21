ACF: ufficiale, viola in ritiro a Moena dall'8 al 23 luglio
Era nell'aria, ma adesso è ufficiale. Per il sesto anno consecutivo sarà Moena ad accogliere la Fiorentina per l’inizio della preparazione estiva. La Fata della Val di Fassa ospiterà i calciatori viol...
Era nell'aria, ma adesso è ufficiale. Per il sesto anno consecutivo sarà Moena ad accogliere la Fiorentina per l’inizio della preparazione estiva. La Fata della Val di Fassa ospiterà i calciatori viola dall’8 al 23 luglio e durante il periodo di permanenza saranno disputate quattro partite amichevoli presso l’impianto sportivo Carlo Benatti.
Da quest’anno i tifosi che vorranno seguire la squadra e sceglieranno il Trentino per le loro vacanze potranno anche approfittarne per raccogliere punti InViola. Basterà scegliere a questo link la soluzione di soggiorno preferita e al momento della prenotazione indicare il numero della propria InViola Card per guadagnare subito 3 punti InViola per ogni euro di spesa.