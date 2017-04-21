ACF: ufficiale, viola in ritiro a Moena dall'8 al 23 luglio

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale. Per il sesto anno consecutivo sarà Moena ad accogliere la Fiorentina per l’inizio della preparazione estiva. La Fata della Val di Fassa ospiterà i calciatori viol...

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2017 17:57

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