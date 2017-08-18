ACF UFFICIALE, RINNOVATO IL CONTRATTO A PANTALEO CORVINO, ALLA FIORENTINA FINO AL 2020
La Fiorentina comunica sul proprio sito ufficiale il rinnovo del contratto al direttore generale viola Pantaleo Corvino fino alla stagione 2019/2020
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 18:33
Corvino ancora in viola. Almeno fino alla stagione sportiva 2019/2020. La Fiorentina ha esercitato l’opzione a suo favore con il direttore generale dell’area tecnica che continuerà la sua collaborazione con il club per un nuovo periodo. Un’avventura ricominciata lo scorso anno con un sodalizio che ora si rinnova, legando la società al dirigente sportivo Pantaleo Corvino, nella piena soddisfazione delle parti. A lui i migliori auguri per un proficuo lavoro.