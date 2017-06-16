ACF: ufficiale Milenkovic, viola per le prossime 5 stagioni. Ora con l'Under 21...

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic dal FK Partizan Belgrado.Milenkovic...

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic dal FK Partizan Belgrado.

Milenkovic è nato a Belgrado, in Serbia, il 12 Ottobre del 1997, e sarà impegnato con la Nazionale del suo paese nei prossimi Europei Under 21.

Il calciatore si è legato al club viola per le prossime 5 stagioni.