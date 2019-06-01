ACF, TRATTATIVA IN CORSO PER CESSIONE FIORENTINA. DECIDERANNO I DELLA VALLE
Questo il comunicato della Fiorentina dopo il CDA di questa mattina:"Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un proc...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 13:33
Questo il comunicato della Fiorentina dopo il CDA di questa mattina:
"Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà."