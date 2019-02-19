Acf: nella partita di Coppa Italia tra la Fiorentina e l'Atalanta sono stati venduti 20 mila tagliandi…

Allo stadio Artemio Franchi, mercoledì prossimo si gioca la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Fiorentina e l'Atalanta. Al momeno sono 20.000 i tagliandi venduti ma c'è ancora tempo per compr...

Allo stadio Artemio Franchi, mercoledì prossimo si gioca la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Fiorentina e l'Atalanta. Al momeno sono 20.000 i tagliandi venduti ma c'è ancora tempo per comprare il biglietto e vedere questa bella sfida.

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