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ACF, MONTELLA CONFERMATO. COMMISSO: "GIÀ DECISA LA LINEA TECNICA" MONTELLA: "FELICE E CARICO"

ACF Fiorentina conferma Mister Vincenzo Montella alla guida tecnica della Prima Squadra.Queste le parole di Rocco Commisso: “Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2019 22:04
ACF, MONTELLA CONFERMATO. COMMISSO: "GIÀ DECISA LA LINEA TECNICA" MONTELLA: "FELICE E CARICO" - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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ACF Fiorentina conferma Mister Vincenzo Montella alla guida tecnica della Prima Squadra.

Queste le parole di Rocco Commisso: “Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro. Purtroppo l’esperienza finale della scorsa stagione è stata sfortunata per tanti fattori, molti non dipendenti da lui, con i calciatori che a un certo punto  sembravano  impauriti.  Io  ricordo  perfettamente  la  Fiorentina  di  Montella  nella  sua  prima esperienza in viola. Quella che veniva definita la Fiorentina-Olè era senza dubbio una delle squadre che esprimeva un livello di calcio tra i più spettacolari, non solo in Italia ma anche in Europa. Con il DS Pradè e Mister Montella, in pochi giorni, ben prima delle mie aspettative e a tempo di record, abbiamo definito la guida tecnico-sportiva. Inoltre, stiamo continuando a lavorare duramente su tutti gli altri aspetti per farci trovare pronti al via della nuova stagione e sicuramente prima dell’apertura del mercato il 1° luglio”, ha dichiarato Rocco Commisso.

Vincenzo Montella: "Sono molto felice. Ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal  suo  entusiasmo  oltre  ogni  aspettativa.  Trasmette  tanta  positività  e  sono  certo  che  riuscirà  a contagiare tutti, squadra e tifosi. Sono molto contento di ritrovare come Direttore Sportivo Daniele Pradè, con cui ho lavorato duramente e in grande sinergia in passato, ottenendo risultati di livello. Non vedo l’ora di ricominciare la stagione e mettermi al lavoro per cercare di regalare alla nuova Proprietà e a Firenze le soddisfazioni che meritano”, queste le parole del tecnico gigliato.

A seguito di questo comunicato, Sky Sport Italia intervisterà Commisso e Montella in diretta da Times Square, nel cuore di New York City, questa sera indicativamente alle 23:25 (ora italiana).

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