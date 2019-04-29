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ACF, la primavera Fiorentina-Roma è stata anticipata alle ore 13 del 1 maggio

Questo è il comunicato della Fiorentina che ufficializza l’anticipo della gara di Primavera tra Fiorentina e Roma: "ACF Fiorentina comunica che la sfida di recupero della 24 giornata tra Fiorentina e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 14:50
ACF, la primavera Fiorentina-Roma è stata anticipata alle ore 13 del 1 maggio -
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Questo è il comunicato della Fiorentina che ufficializza l’anticipo della gara di Primavera tra Fiorentina e Roma: "ACF Fiorentina comunica che la sfida di recupero della 24 giornata tra Fiorentina e Roma, inizialmemte in programma mercoledì 1 maggio alle 15.00 presso il Bozzi di Firenze, è stata anticipata alle ore 13.00 del medesimo giorno e verrà trasmessa in diretta televisiva da Sportitalia".

Fonte: Violachannel

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