ACF, la primavera Fiorentina-Roma è stata anticipata alle ore 13 del 1 maggio
Questo è il comunicato della Fiorentina che ufficializza l’anticipo della gara di Primavera tra Fiorentina e Roma: "ACF Fiorentina comunica che la sfida di recupero della 24 giornata tra Fiorentina e...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 14:50
Questo è il comunicato della Fiorentina che ufficializza l’anticipo della gara di Primavera tra Fiorentina e Roma: "ACF Fiorentina comunica che la sfida di recupero della 24 giornata tra Fiorentina e Roma, inizialmemte in programma mercoledì 1 maggio alle 15.00 presso il Bozzi di Firenze, è stata anticipata alle ore 13.00 del medesimo giorno e verrà trasmessa in diretta televisiva da Sportitalia".
Fonte: Violachannel