ACF, la primavera Fiorentina-Roma è stata anticipata alle ore 13 del 1 maggio

Questo è il comunicato della Fiorentina che ufficializza l’anticipo della gara di Primavera tra Fiorentina e Roma: "ACF Fiorentina comunica che la sfida di recupero della 24 giornata tra Fiorentina e...

A cura di Redazione Labaroviola 29 aprile 2019 14:50

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