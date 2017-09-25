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ACF, LA FIORENTINA NON È IN VENDITA, NESSUN MANDATO DI CESSIONE

Mandato di vendita a Credit Suisse? I Della Valle rispondono cosi. Ecco il comunicato della società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 21:13
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Questo il comunicato della proprietà viola sulle voci di una cessione affidata a Credit Suisse: "In merito a quanto apparso sugli Organi di informazione negli ultimi giorni ACF Fiorentina comunica che non esiste nessun mandato affidato ad alcuna banca per la vendita della società"

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