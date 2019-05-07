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ACF, German Pezzella ha eseguito oggi l'intervento chirurgico. La ripresa degli allenamenti…

La Fiorentina comunica che il giocatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfet...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 18:39
ACF, German Pezzella ha eseguito oggi l'intervento chirurgico. La ripresa degli allenamenti… - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Fiorentina comunica che il giocatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell'attività sul campo è prevista tra 10 giorni con un'adeguata protezione.

Fonte: Violachannel

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