ACF, German Pezzella ha eseguito oggi l'intervento chirurgico. La ripresa degli allenamenti…
La Fiorentina comunica che il giocatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfet...
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 18:39
La Fiorentina comunica che il giocatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell'attività sul campo è prevista tra 10 giorni con un'adeguata protezione.
Fonte: Violachannel