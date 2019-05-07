ACF, German Pezzella ha eseguito oggi l'intervento chirurgico. La ripresa degli allenamenti…

La Fiorentina comunica che il giocatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfet...

A cura di Redazione Labaroviola 07 maggio 2019 18:39

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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