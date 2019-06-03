ACF, BASTA ILLAZIONI SU CHIESA, IL PROSSIMO ANNO GIOCHERÀ CON LA FIORENTINA

Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato all...

Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà. ACF Fiorentina

Questo il comunicato della società viola sul sito ufficiale

https://www.labaroviola.com/perche-i-della-valle-che-stanno-vendendo-fanno-un-comunicato-sul-futuro-di-chiesa-le-3-possibili-spiegazioni/70600/