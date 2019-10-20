ACF: auguri a Ranieri e Pioli, i due ex tecnici della Fiorentina tornati in panchina oggi
Doppi auguri da parte della Fiorentina: il club ha inviato un messaggio per celebrare il compleanno dei due ex tecnici viola, Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Il primo ha strappato un buon pari contro...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2019 22:55
Doppi auguri da parte della Fiorentina: il club ha inviato un messaggio per celebrare il compleanno dei due ex tecnici viola, Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Il primo ha strappato un buon pari contro la Roma all’esordio sulla panchina della Samp, mentre il predecessore di Montella è impegnato contro il Lecce.