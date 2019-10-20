ACF: auguri a Ranieri e Pioli, i due ex tecnici della Fiorentina tornati in panchina oggi

Doppi auguri da parte della Fiorentina: il club ha inviato un messaggio per celebrare il compleanno dei due ex tecnici viola, Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Il primo ha strappato un buon pari contro...

A cura di Redazione Labaroviola 20 ottobre 2019 22:55

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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