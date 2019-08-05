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ACF, alle 15 conferenza stampa di Barone e Pradè

ACF Fiorentina comunica che oggi, lunedì 5 agosto, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà una conferenza stampa di Joe Barone e Daniel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 11:52
ACF, alle 15 conferenza stampa di Barone e Pradè -
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ACF Fiorentina comunica che oggi, lunedì 5 agosto, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà una conferenza stampa di Joe Barone e Daniele Pradè.

 

Fonte: Violachannel.com

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