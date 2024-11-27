Acerbi e Frattesi provano a rientrare contro la Fiorentina. In Champions si è fermato anche Pavard
Domenica sera alle ore 18 all'Artemio Franchi andrà di scena il big match della 14 giornata, che potrebbe valere il primato in Serie A. Inter e Fiorentina hanno gli stessi punti in graduatoria e nessu...
Domenica sera alle ore 18 all'Artemio Franchi andrà di scena il big match della 14 giornata, che potrebbe valere il primato in Serie A. Inter e Fiorentina hanno gli stessi punti in graduatoria e nessuno dei due vuole smettere di sognare in grande. Sia Francesco Acerbi che Davide Frattesi saranno al lavoro già da oggi per provare a strappare la convocazione in vista della partita contro la viola di domenica prossima. Come scrive Tuttosport, se l'esperto centrale non dovesse farcela sarà comunque titolare contro il Parma. In difesa si è però fermato anche Pavard, che oggi o domani svolgerà gli esami strumentali per capire meglio l'entità dell'infortunio, ma certamente salterà più di un impegno. Più spazio, in previsione, per l'ottimo Bisseck visto anche ieri contro il Lipsia.SHPENDI SUL FUTURO: “IO PENSO AL CESENA E AL BENE DELLA SQUADRA. SO CHE CONTINUARE QUA È LA STRADA GIUSTA”
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