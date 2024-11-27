Acerbi e Frattesi provano a rientrare contro la Fiorentina. In Champions si è fermato anche Pavard

Domenica sera alle ore 18 all'Artemio Franchi andrà di scena il big match della 14 giornata, che potrebbe valere il primato in Serie A. Inter e Fiorentina hanno gli stessi punti in graduatoria e nessu...

A cura di Redazione Labaroviola 27 novembre 2024 13:58

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