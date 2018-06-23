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Accordo trovato, Pjaca è della Fiorentina. 5 milioni subito e obbligo di riscatto a 20 milioni

Adesso lo possiamo finalmente dire, Marko Pjaca classe 95 esterno destro della Juventus sarà un giocatore della Fiorentina alla fine del mondiale. La trattativa, che va avanti da Inizio giugno, ha tro...

A cura di Flavio Ognissanti
23 giugno 2018 17:39
Accordo trovato, Pjaca è della Fiorentina. 5 milioni subito e obbligo di riscatto a 20 milioni -
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Adesso lo possiamo finalmente dire, Marko Pjaca classe 95 esterno destro della Juventus sarà un giocatore della Fiorentina alla fine del mondiale. La trattativa, che va avanti da Inizio giugno, ha trovato il suo epilogo. La società bianconera, riceverà nel giro di 12 mesi dalla Fiorentina circa 25 milioni di euro. La formula dell'accordo è un prestito oneroso di 5 milioni con riscatto obbligatorio fissato a 20 milioni. La trattativa sarà formalizzata e ufficializzata alla fine del mondiale dove il calciatore è impegnato con la Croazia. Un grande colpo per Pioli che così potrà schierare un tridente di giovani talenti di altissimo livello formato da Pjaca, Simeone e Chiesa.

Flavio Ognissanti

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