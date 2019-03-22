Labaro Viola

"Accordo tra Veretout e il Napoli. La Fiorentina chiede 30 milioni, loro offrono 15. L'affare si farà"

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni sul suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:"Accordo fatto invece con un altro viola, il centrocampista Jordan Veretout. Il giocatore ha detto ok, si tratta or...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2019 13:43
"Accordo tra Veretout e il Napoli. La Fiorentina chiede 30 milioni, loro offrono 15. L'affare si farà" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Fiorentina
Napoli
Bucchioni
Veretout
Condividi

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni sul suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

"Accordo fatto invece con un altro viola, il centrocampista Jordan Veretout. Il giocatore ha detto ok, si tratta ora di trattare il prezzo con la Fiorentina che era partita da 30 milioni. Adl ha offerto direttamente a Della Valle poco più della metà. L’operazione avrà bisogno di tempo e di trattative, ma si farà."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok