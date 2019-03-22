"Accordo tra Veretout e il Napoli. La Fiorentina chiede 30 milioni, loro offrono 15. L'affare si farà"

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni sul suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:"Accordo fatto invece con un altro viola, il centrocampista Jordan Veretout. Il giocatore ha detto ok, si tratta or...

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni sul suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

"Accordo fatto invece con un altro viola, il centrocampista Jordan Veretout. Il giocatore ha detto ok, si tratta ora di trattare il prezzo con la Fiorentina che era partita da 30 milioni. Adl ha offerto direttamente a Della Valle poco più della metà. L’operazione avrà bisogno di tempo e di trattative, ma si farà."