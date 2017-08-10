Accordo lampo per Benassi, con gli stessi soldi destinati a Laxalt e Emre Mor. Tre milioni di bonus

Come racconta La Nazione decisivo l'ultimo consulto con Stefano Pioli, 10 milioni più 3 milioni di bonus le cifre dell'affare

Accordo lampo con il Torino, quello che portato Benassi a dire sì alla Fiorentina, anche se l’interesse per il giocatore era noto da tempo. Prezzo del cartellino: 13 milioni di euro. Così suddivisi: 10 milioni in contanti (e subito) più tre di bonus. Calcolatrice alla mano, i soldi che la Fiorentina ha speso per Benassi sono esattamente gli stessi che erano stati offerti al Borussia Dortmund per Emre Mor e poi – eventualmente – stanziati per dare l’assalto a Laxalt del Genoa. Ieri, il Corvo, dopo un ultimo consulto con Pioli, ha deciso di tornare a casa del Torino con l’obiettivo di chiudere l’operazione.

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