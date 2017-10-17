Accorciamo le distanze: bus per Benevento dell'ACCVC, tutte le info per i tifosi viola

La distanza tra Firenze e Benevento non spaventa i tifosi viola più affezionati: l'ACCVC organizza pullman ad hoc per la trasferta al Vigorito di domenica prossima, con partenza ovviamente all'alba (o...

La distanza tra Firenze e Benevento non spaventa i tifosi viola più affezionati: l'ACCVC organizza pullman ad hoc per la trasferta al Vigorito di domenica prossima, con partenza ovviamente all'alba (ore 6 con ritrovo mezzora prima presso la sede dell'associazione stessa). Il costo (comprensivo di viaggio e biglietto per il settore ospiti) è di 35 per i soci e 45 per i non soci. Le iscrizioni saranno possibili fino a venerdi 20.