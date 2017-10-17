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Accorciamo le distanze: bus per Benevento dell'ACCVC, tutte le info per i tifosi viola

La distanza tra Firenze e Benevento non spaventa i tifosi viola più affezionati: l'ACCVC organizza pullman ad hoc per la trasferta al Vigorito di domenica prossima, con partenza ovviamente all'alba (o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 17:15
Accorciamo le distanze: bus per Benevento dell'ACCVC, tutte le info per i tifosi viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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La distanza tra Firenze e Benevento non spaventa i tifosi viola più affezionati: l'ACCVC organizza pullman ad hoc per la trasferta al Vigorito di domenica prossima, con partenza ovviamente all'alba (ore 6 con ritrovo mezzora prima presso la sede dell'associazione stessa). Il costo (comprensivo di viaggio e biglietto per il settore ospiti) è di 35 per i soci e 45 per i non soci. Le iscrizioni saranno possibili fino a venerdi 20.

 

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