A Verona si può rivedere il tridente: Ribery e Chiesa pronti a supportare Vlahovic

di Paolo Lazzari La trasferta a Verona, contro l'Hellas, vedrà il ritorno sul rettangolo verde di Franck Ribery. L'asso francese sta bene ed è pronto a trascinare la viola che, in sua assenza, ha soff...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2019 15:35

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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