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A Verona si può rivedere il tridente: Ribery e Chiesa pronti a supportare Vlahovic

di Paolo Lazzari La trasferta a Verona, contro l'Hellas, vedrà il ritorno sul rettangolo verde di Franck Ribery. L'asso francese sta bene ed è pronto a trascinare la viola che, in sua assenza, ha soff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 15:35
A Verona si può rivedere il tridente: Ribery e Chiesa pronti a supportare Vlahovic - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Editoriali
Chiesa
Vlahovic
Ribery
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di Paolo Lazzari 

La trasferta a Verona, contro l'Hellas, vedrà il ritorno sul rettangolo verde di Franck Ribery. L'asso francese sta bene ed è pronto a trascinare la viola che, in sua assenza, ha sofferto in termini di qualità e personalità.

Nel frattempo è emersa con crescente forza la candidatura ad una maglia da titolare da parte di Dusan Vlahovic (doppietta per lui nella disfatta di Cagliari). Abbastanza per far pensare a Montella di schierarlo al centro dell'attacco, con Ribery e Chiesa a suggerire sulle fasce. Un cambio tattico che appare quanto mai opportuno per dare una sferzata in un momento grigio per la Fiorentina.

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