A Verona si può rivedere il tridente: Ribery e Chiesa pronti a supportare Vlahovic
di Paolo Lazzari La trasferta a Verona, contro l'Hellas, vedrà il ritorno sul rettangolo verde di Franck Ribery. L'asso francese sta bene ed è pronto a trascinare la viola che, in sua assenza, ha soff...
di Paolo Lazzari
La trasferta a Verona, contro l'Hellas, vedrà il ritorno sul rettangolo verde di Franck Ribery. L'asso francese sta bene ed è pronto a trascinare la viola che, in sua assenza, ha sofferto in termini di qualità e personalità.
Nel frattempo è emersa con crescente forza la candidatura ad una maglia da titolare da parte di Dusan Vlahovic (doppietta per lui nella disfatta di Cagliari). Abbastanza per far pensare a Montella di schierarlo al centro dell'attacco, con Ribery e Chiesa a suggerire sulle fasce. Un cambio tattico che appare quanto mai opportuno per dare una sferzata in un momento grigio per la Fiorentina.