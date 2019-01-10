A Torino 300 tifosi viola per la Coppa Italia. Adesso il Torino, poi la Samp...

I tifosi viola si preparano al debutto in Coppa Italia, domenica a Torino, contro i granata, con cui da sempre c’è un’amicizia speciale. Fino alle 19 di sabato sarà possibile acquistare i biglietti pe...

I tifosi viola si preparano al debutto in Coppa Italia, domenica a Torino, contro i granata, con cui da sempre c’è un’amicizia speciale. Fino alle 19 di sabato sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti al costo di 10 euro (5 per gli Under 16): da Firenze partiranno in 300. Di certo c'è anche la curiosità di vedere Luis Muriel all’opera nella prima gara ufficiale in maglia viola. La settimana successiva, invece, la Samp arriverà a Firenze e proprio per il colombiano la sfida sarà subito da ex. La Fiorentina, dopo il pari di Genova, ha bisogno di tornare a muovere la classifica: non si potrà sbagliare.

Corriere dello Sport