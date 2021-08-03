A.Sottil: "Mio figlio è migliorato molto con Di Francesco"

Riccardo Sottil sta dimostrando il suo valore.

Il padre di Riccardo Sottil, Andrea Sottil, ha rilasciato un'intervista su Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue dichiarazioni: "Mio figlio è migliorato molto con il tecnico Di Francesco al Cagliari. E’ un esterno nato, può giocare sia a destra che a sinistra. Ogni anno gli dico di mettersi in discussione: bisogna sempre provare ad avere fame e voglia. La Fiorentina l’ha riportato a casa, ha la stima del nuovo allenatore Italiano e della società. Mi auguro davvero che possa essere l’anno della consacrazione per lui".