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A.Sottil: "Mio figlio è migliorato molto con Di Francesco"

Riccardo Sottil sta dimostrando il suo valore.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2021 14:54
A.Sottil: "Mio figlio è migliorato molto con Di Francesco" - Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il padre di Riccardo Sottil, Andrea Sottil, ha rilasciato un'intervista su Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue dichiarazioni: "Mio figlio è migliorato molto con il tecnico Di Francesco al Cagliari. E’ un esterno nato, può giocare sia a destra che a sinistra. Ogni anno gli dico di mettersi in discussione: bisogna sempre provare ad avere fame e voglia. La Fiorentina l’ha riportato a casa, ha la stima del nuovo allenatore Italiano e della società. Mi auguro davvero che possa essere l’anno della consacrazione per lui".

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