A San Siro la Fiorentina scenderà in campo con la maglia bianca in onore di Santo Spirito vincitore del calcio storico a Firenze

Ogni partita in trasferta vedrà un colore di maglia diverso a rotazione. Tutti e quattro i colori dei quartieri verranno usati

Domani a San Siro contro l’Inter, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia bianca in onore di Santo Spirito, il quartiere che ha vinto l’ultima edizione del Calcio Storico. E nelle successive trasferte la società sceglierà un colore diverso a rotazione tra i quattro disponibili, a seconda delle maglie dell’avversario di turno. Le «Coq Sportif», sponsor tecnico ufficiale dellaFiorentina, ha lanciato da tempo lo slogan «4 quartieri, 1 cuore viola» per sottolineare il senso di appartenenza della squadra alla città e alla sua tradizione, il Calcio Storico Fiorentino.

Com'è noto quest’anno ci sono una maglia viola e quattro seconde maglie (per la prima volta nel calcio) che hanno un unico linguaggio. La prima è viola e ha sul fianco i quattro simboli del Calcio Storico Fiorentino. Le seconde maglie sono bianca (Santo Spirito), azzurra (Santa Croce), verde (San Giovanni) e rossa (Santa Maria Novella) come i colori dei quattro quartieri.



La Nazione