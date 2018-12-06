A Reggio Emilia con la maglia azzurra, si cambia rispetto allo scorso anno contro il Sassuolo
La Fiorentina, contrariamente a quanto fatto lo scorso anno dove Chiesa e compagni giocarono con la maglia rossa, giocherà domenica alle 12.30 sul campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con la mag...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 13:39
La Fiorentina, contrariamente a quanto fatto lo scorso anno dove Chiesa e compagni giocarono con la maglia rossa, giocherà domenica alle 12.30 sul campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con la maglia di colore azzurro in onore di Santa Croce, colore utilizzato anche nella trasferta di Torino contro la squadra granata, partita terminata con il punteggio di 1-1.