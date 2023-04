A Napoli contestano De Laurentiis: “Sei il proprietario, non il padrone”. Rabbia contro il caro biglietti

Proteste fuori dallo stadio Armando Maradona prima del big match di Serie A tra Napoli e Milan. La tifoseria azzurra si è riunita all’infuori dello stadio per protestare contro il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Siamo orgogliosi della squadra. Non abbiamo nulla da dire. Stanno buttando il sangue come noi. De Laurentiis è il proprietario, non il padrone”, urlano i capi ultrà della Curva A e Curva B, uniti insieme contro la dirigenza del Napoli.

A differenza di quanto detto nei giorni scorsi, il motivo della protesta non è tanto il caro prezzi, tanto che il Maradona contro il Milan è sold out, quanto più per la gestione del regolamento d’uso dello stadio. Il Napoli sta infatti facendo rispettare alla lettera le norme per l’ingresso al Maradona, costringendo i tifosi a lasciare fuori bandiere, megafoni e qualunque altro strumento. Lo riporta Gianluca Di Marzio

