A Kean risponde Gineitis dopo un pasticcio di Comuzzo-Adlì. Fiorentina in piena crisi

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle 12.30 ospita il Torino di Paolo Vanoli, nel lunch match.PRIMO TEMPO- A toccare il primo pallone è la Fiorentina di Palladino. Al 7’ il Torino reclama un c...

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle 12.30 ospita il Torino di Paolo Vanoli, nel lunch match.

PRIMO TEMPO- A toccare il primo pallone è la Fiorentina di Palladino. Al 7’ il Torino reclama un calcio di rigore ma Marinelli fa proseguire il gioco. Al 10’ Mandragora recupera un pallone alto, Dodò bravo a crossare mettendo il pallone dietro per Mandragora che però viene anticipato da Kean che gli toglie la possibilità di andare al tiro. Al 12’ che confusione! Prima Adlì e poi Kean temporeggiano e non calciano perdendo tempo prezioso che fa rientrare i giocatori del Torino. Al 15’ Colpani lascia palla a limite per Gudmundsson che calcia di sinistro, conclusione troppo centrale. Al 18’ il Torino manovra bene il pallone, cross dentro di Dembelé per Tameze che colpisce debolmente il pallone di testa. Al 21’ ottimo intervento del 23 del Torino che sporca in corner la conclusione di Gudmundsson. Al 26’ Dembelé entra e travolge Gosens, cartellino giallo. Al 28’ punizione ottima di Mandragora, Comuzzo la vede all’ultimo e colpisce la palla di spalla, finisce così fuori dallo specchio. Al 33’ ingenuità di Dembelé, che si becca un altro giallo e viene espulso. Torino in 10 uomini. Al 38’ Gudmundsson mette palla sul secondo palo, Colpani si coordina bene e calcia, Milenkovic-Savic respinge come può e Kean con la testa disegna una traiettoria imparabile, 1-0 Fiorentina. Al 42’ Gosens la mette dentro per Gudmundsson, intervento provvidenziale di Coco. Al 43’ Karamoh vince un rimpallo e poi va al tiro, palla fuori. Al 45’ Gosens crossa dentro per Kean che calcia ma Milinkovic-Savic si salva, viola ad un passo dal 2-0. Al 47’ Torino ad un passo dall’1-1, Comuzzo rischia l’autogol, palla che si stampa sulla traversa.

SECONDO TEMPO- La Fiorentina inizia il secondo tempo molto forte. Al 47’ Folorunsho crossa dentro per Kean che tenta il colpo di testa senza trovare forza. Al 53’ Gosens ruba palla e in verticale trova Kean che non completa l’1-2 ma calcia debolmente. Al 57’ fuori Vlasic e Tameze per Gineitis e Njie. Al 58’ Dodò cambia passo e mette dentro un ottimo pallone, Coco lo spedisce in angolo. Al 62’ fuori Sosa, dentro Masina. Al 68’ Gudmundsson stoppa il pallone ma perde il tempo per calciare e lascia la conclusione per Adlì che non trova la porta. Al 69’ pasticcia la difesa della Fiorentina, Njie va vicino all’1-1. Al 70’ Comuzzo cerca Adlì che si fa anticipare da Gineitis che acciuffa il pareggio. Al 76’ fuori Mandragora e Gudmundsson dentro Sottil e Beltran. Al 78’ Njie colpisce Folorunsho e si becca il giallo. All’82’ Dodò crossa dentro sul primo palo, sul quale arriva Ranieri con l’esterno, palla sul fondo. All’83’ conclusione debole di Adli. All’84’ dentro Pedersen fuori Karamoh. Al 90’ fuori Colpani, al suo posto Ikonè. Al 90’ ammonito Gosens. Al 93’ ammonito Folorunsho.

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