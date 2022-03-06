A Firenze scontro diretto con il Verona: l'occasione giusta per voltare pagina dopo la Juve
La Fiorentina ha dimostrato di saper voltare pagina
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2022 10:27
Voltare pagina. Fin qui la Fiorentina ha dimostrato di saperlo fare. Ha reagito alle batoste prese da Torino e Lazio qualificandosi prima ai quarti e poi in semifinale di Coppa Italia, e vincendo le successive gare di campionato. La sconfitta di mercoledì con la Juventus, nella testa di Italiano, non deve fare eccezione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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