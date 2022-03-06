A Firenze scontro diretto con il Verona: l'occasione giusta per voltare pagina dopo la Juve

La Fiorentina ha dimostrato di saper voltare pagina

Voltare pagina. Fin qui la Fiorentina ha dimostrato di saperlo fare. Ha reagito alle batoste prese da Torino e Lazio qualificandosi prima ai quarti e poi in semifinale di Coppa Italia, e vincendo le successive gare di campionato. La sconfitta di mercoledì con la Juventus, nella testa di Italiano, non deve fare eccezione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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