A Firenze Pezzella è diventato un caso. La Fiorentina pensa così a qualcuno che possa guidare in futuro la sua difesa. Pezzella è un ottimo difensore, il lancio lungo però non è una delle sue qualità. Pezzella sta disputando una stagione in ombra, una sorta di involuzione che è iniziata un anno fa circa, dopo l’addio di Pioli. È anche vero che è stato anche infortunato e si è dovuto operare allo zigomo, ma German ha sempre dimostrato un indiscutibile legame con Firenze, con la squadra e ne è il capitano. Queste prestazioni però al di sotto delle sue qualità fanno pensare con ogni probabilità ad un suo addio in estate. Sembra che sul difensore ci sia il Napoli ma non solo ed i viola stanno così cercando di individuare l’acquisto di un centrale capace di essere il primo costruttore del gioco indipendentemente dal suo costo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.