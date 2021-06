A chi andrà la fascia di capitano? Da Ribery a Biraghi passando per Castrovilli e l’ideale Vlahovic

Dopo tre anni German Pezzella la dovrà lasciare a qualcun altro. L’argentino si sa è tutt’altro che certo di restare a Firenze. Difficile anche in caso di permanenza che sia di nuovo lui il capitano. E quindi? Analizzando La Rosa attuale diventa difficile immaginare chi potrebbe raccoglierne l’eredità. Ci sarebbe Ribery è vero. Per carisma, status, leadership e personalità, il francese non avrebbe rivali. Il problema è che anche FR7 non è certo di restare. Anzi. Oggi sembra più probabile l’ipotesi addio. E se Dragowski ha l’handicap del ruolo, Castrovilli, al contrario potrebbe riprendere una storia ormai di 20 anni fa. Altro giro altro candidato Cristiano Biraghi, sia per personalità che per anni di militanza viola. Ultimo Vlahovic, dovesse firmare il rinnovo sarebbe un capitano perfetto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

