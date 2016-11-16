Tifosi dell'Empoli già carichi, quasi esauriti tutti i biglietti. La coreografia..

I tifosi dell'Empoli sono già pronti per il Derby, i posti allo stadio già quasi tutti esauriti. La coreografia..

Come riportato dal quotidiano Corriere Fiorentino, il derby Empoli-Fiorentina si avvicina e i tifosi di casa sono già in fermento. La corsa per accaparrarsi un biglietto, infatti, è già iniziata. Oltre ai 6.516 abbonati in Tribuna e in Maratona, sembrano già essere esauriti i biglietti in Tribuna Laterale Nord, un vero record. I pochi tagliandi rimasti sono in Curva Nord e in Maratona superiore, ma anche quelli sono destinati ad esaurirsi.

Inoltre, nelle ultime ore si sta parlando di una coreografia all'entrata delle due squadre da parte della tifoseria organizzata, come in occasione del derby passato. Il tutto però, rimane top secret. L'unica certezza è che i tanti tifosi che accorreranno allo stadio domenica, daranno una grande mano ai giocatori e all'allenatore Martusciello.