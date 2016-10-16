Pradè incontra la dirigenza della Sampdoria, vicino il suo ritorno in seria A?

Il ds Osti potrebbe avere così le ore contate, così Daniele Pradè può tornare in una dirigenza

Un incontro a sorpresa, nei giorni scorsi, tra Daniele Pradè e la Samp. Voluto dalla proprietà, anche in considerazione del fatto che l’avvocato Romei – braccio destro del presidente del presidente Ferrero – potrebbe avere nuovi incarichi pur essendo molto vicino al numero uno del club. L’incontro c’è stato, l’idea di massima sarebbe quella di affidare a Pradè (reduce da un lungo lavoro con la Fiorentina) il ruolo di direttore generale. Quindi staccato dalle competenze di Carlo Osti che ha avuto sempre carta bianca sul mercato con risultati apprezzati. Ma proprio questa situazione potrebbe mettere in discussione il futuro di Osti alla Samp, visto che Pradè si è sempre occupato di mercato. Intanto segnaliamo la notizia, il vertice già verificatosi, in attesa dei prossimi sviluppi. E delle decisioni definitive, non soltanto da parte della Samp ma anche di Osti.



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