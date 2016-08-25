L'Inter non vuole più Jovetic, siamo ai dettagli. Alla Fiorentina passa l'obbligo di riscatto

Siamo ai dettagli, Jovetic sta per tornare alla Fiorentina. Ecco la formula

Per Jovetic e il suo ritorno a Firenze siamo davvero ai dettagli, Inter e Fiorentina stanno trattando e oggi potrebbe essere la giornata giusta del nero su bianco. Il nodo ingaggio è stato risolto grazie al sacrificio calciatore montenegrino che è ancora molto affezionato alla piazza che lo ha scoperto, lanciato e fatto diventare grande, così come il rapporto con i tifosi è ancora molto positivo. L'Inter nei confronti del City ha l'obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, obbligo che poi, formalizzato il prestito alla Fiorentina, passerà alla società viola. Quindi nessun pericolo per la Fiorentina di avere un giocatore con un semplice prestito secco. Siamo ai dettagli, Jovetic sta per tornare nella sua Fiorentina.

Flavio Ognissanti