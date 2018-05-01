Simeone: "Davide è sempre con noi. Mi aiutava sempre ed era sempre positivo. Sto bene a Firenze"

Simeone ha parlato ospite a Canale 5.Sui suoi gol pesanti : "Sono molto felice di aver segnato lo scorso anno contro la Juventus e quest'anno contro il Napoli. Segnare a squadra così forti è una grand...

Simeone ha parlato ospite a Canale 5.

Sui suoi gol pesanti : "Sono molto felice di aver segnato lo scorso anno contro la Juventus e quest'anno contro il Napoli. Segnare a squadra così forti è una grande soddisfazione."

Sulla qualificazione in EL : "Be spero sempre per la squadra il meglio. Non so se riusciremo a raggiungere una qualificazione europea e giocare con questo pallone (champions NDR) o quello dell'Europa League, ma se lavoriamo possiamo farcela."

Sul prossimo mercato: "Sto molto bene a Firenze . Penso solo a stare qua. Sto bene con i tifosi e la città e con tutto lo staff. E' stato un anno duro ma sono cresciuto molto. Ci siamo regalati due grandissime partite con Napoli e Juventus."

Su Astori: "Siamo ancora molto tristi, ogni volta che siamo insieme lo sentiamo ancora con noi. Allo stadio, nello spogliatoio vediamo le sue cose, è un momento di dolore ma anche molto bello. Avere un giocatore accanto e averlo conosciuto è stupendo. Mi parlava sempre, mi stava sempre vicino, mi aiutava sempre a migliorare. Era molto positivo. Sono contento di averlo conosciuto"

Mondiale con l'Argentina? "Molto presto per pensarlo. Speriamo di si, lavoro tanto per giocare con la nazionale un giorno. Spero che il lavoro paghi ma credo che sia presto per giocarci."

Il suo attaccante argentino preferito in attività :" Aguero e Higuain sono due giocatori fortissimi. Si trovano molto bene con Messi e Di Maria. Faranno molto bene al mondiale."