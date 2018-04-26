Nardella: "Ho esultato al gol di Koulibaly contro la Juventus"

Nardella ha parlato ad un sito napoletano, ecco le sue parole: "I tifosi viola ed i tifosi del Napoli sono accomunati da questa competitività con la Juventus, però la Fiorentina vorrà giocarsela e far...

Nardella ha parlato ad un sito napoletano, ecco le sue parole: "I tifosi viola ed i tifosi del Napoli sono accomunati da questa competitività con la Juventus, però la Fiorentina vorrà giocarsela e farà di tutto per agganciare il sesto posto. Ho visto Juve-Napoli ed ho esultato al gol di Koulibaly perché gli azzurri meritavano la vittoria. Amo Napoli, sono di Torre del Greco, ma tiferò Fiorentina. Sarri a Firenze? E’ un bel toscanaccio, mi piace molto. Sono contento di Pioli…ma se dovesse terminare il suo lavoro a Firenze, chissà che uno come Sarri non possa far bene qui."