40 mila persone al Franchi per la Juventus. Coreografia in Curva Fiesole?
Sabato sera al Franchi sono attesi quasi 40 mila spettatori. Numeri che certificano il richiamo esercitato da una sfida che non è solo una semplice partita. Fiorentina-Juventus è molto altro. Anche il...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 11:39
Sabato sera al Franchi sono attesi quasi 40 mila spettatori. Numeri che certificano il richiamo esercitato da una sfida che non è solo una semplice partita. Fiorentina-Juventus è molto altro. Anche il tifo si farà sentire. La Curva Fiesole Fiesole potrebbe realizzare infatti una coreografia importante. Così riporta il Corriere dello Sport questa mattina.