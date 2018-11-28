40 mila persone al Franchi per la Juventus. Coreografia in Curva Fiesole?

Sabato sera al Franchi sono attesi quasi 40 mila spettatori. Numeri che certificano il richiamo esercitato da una sfida che non è solo una semplice partita. Fiorentina-Juventus è molto altro. Anche il...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2018 11:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole

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