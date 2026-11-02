4 gol in 10 partite a 19 anni: Mastantuono già nella storia della Serie A, meglio di lui solo Pato
Quattro gol nelle prime dieci presenze in campionato a soli 19 anni: il talento argentino entra in una classifica speciale e si mette alle spalle nomi importanti
Franco Mastantuono brucia le tappe e lascia già il segno nella storia della Serie A. Il talento argentino continua a stupire e un dato statistico certificato da OptaPaolo ne fotografa perfettamente il potenziale.
Secondo quanto riportato da Opta su X, Mastantuono, a 19 anni e 80 giorni, è diventato il secondo giocatore più giovane a realizzare almeno quattro reti nelle prime dieci presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.
Davanti a lui c'è soltanto Alexandre Pato, che rappresenta il riferimento assoluto di questa speciale graduatoria. Mastantuono condivide invece il secondo posto con Mohammed Kallon, autore dello stesso traguardo alla medesima età.
Un dato che assume ancora più valore se si considera il peso della statistica: non si tratta semplicemente di quattro gol da giovanissimo, ma della capacità di incidere immediatamente in uno dei campionati più competitivi.
OptaPaolo ha accompagnato il dato con una parola che sintetizza tutto: "Predestinato". E i numeri, almeno per ora, sembrano dare ragione all'ex Real.