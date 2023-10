3 milioni di debiti per Fagioli, giocò anche su Torino-Milan: sul 2-1 aveva scommesso sul pareggio

Il debito accumulato da Nicolò Fagioli nella sua ‘carriera’ da scommettitore ammonta a 3 milioni di euro, rivela oggi il Corriere dello Sport: “Ho iniziato a scommettere a Tirrenia nel ritiro della Nazionale Under 21… Quando ero alla Cremonese mia madre mi consigliò di recarmi al Sert per farmi curare… La notte avevo smesso di dormire, il debito mi ossessionava”, gli stralci della deposizione alla procura di Torino. C’è anche la rivelazione di aver chiesto 40mila in prestito “a Gatti e Dragusin” e quella, shock, delle minacce. “Ti spezzo le gambe, mi dicevano”, i suoi creditori. Le carte hanno anche svelato i dettagli delle sue scommesse. Torino-Milan del 30 ottobre 2022 è una partite su cui ha puntato live: con il Toro avanti 2-1, ha giocato (perdendo) sul pareggio o la vittoria rossonera. E ancora: Porto-Atletico Madrid (novembre 2022) e Real Madrid-Inter (2021). Lo riporta TMW