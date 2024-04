Non è bastato il cuore alla Fiorentina. Stavolta il sogno si è spezzato a meno di un passo dalla fine

Non è bastato il cuore. Stavolta, il sogno, è stato spezzato a meno di un passo dalla fine. In finale ci va l’Atalanta, al termine di un doppio confronto che nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo la Fiorentina aveva quasi portato ai supplementari. Una sconfitta pesante, più per il morale che per la dimensione. Eppure, pensando alla Conference e alla rincorsa in campionato, i viola dovranno trovare ancora una volta la forza per ripartire. La stessa che ieri aveva spinto tutti gli infortunati a stringere i denti, e a fare di tutto per essere in campo dal primo minuto. E così, dopo i dubbi della vigilia, eccoli. Tutti titolari: dentro Bonaventura, dentro Beltran e dentro Belotti.Italiano insomma ha presentato la miglior Fiorentina possibile, con Kouame a completare la batteria a supporto del Gallo, Mandragora al fianco di Jack, Dodò preferito a Kayode e Ranieri con Milenkovic al centro della difesa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO