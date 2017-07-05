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Pruzzo: "Pioli è la vittima di tutto questo, non si aspettava un tale stravolgimento della rosa..."

L'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Genoa Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio della movimentata situazione che caratterizza le ultime settimane della Fiorentina. Così l'ex giocatore: "Immagino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 14:27
Pruzzo: "Pioli è la vittima di tutto questo, non si aspettava un tale stravolgimento della rosa..." -
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L'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Genoa Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio della movimentata situazione che caratterizza le ultime settimane della Fiorentina. Così l'ex giocatore: "Immagino la felicità di Pioli in questa situazione, è lui la vittima. E' arrivato pensando di allenare una squadra e ora se ne troverà un'altra. Gli allenatori sono le ruote deboli del calcio".

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