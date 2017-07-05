Pruzzo: "Pioli è la vittima di tutto questo, non si aspettava un tale stravolgimento della rosa..."

L'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Genoa Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio della movimentata situazione che caratterizza le ultime settimane della Fiorentina. Così l'ex giocatore: "Immagino...

L'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Genoa Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio della movimentata situazione che caratterizza le ultime settimane della Fiorentina. Così l'ex giocatore: "Immagino la felicità di Pioli in questa situazione, è lui la vittima. E' arrivato pensando di allenare una squadra e ora se ne troverà un'altra. Gli allenatori sono le ruote deboli del calcio".