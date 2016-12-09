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Il 21 dicembre ci saranno le prime immagini del nuovo stadio della Fiorentina. Sarà presentazione in grande stile

Rassegna Stampa

Il 21 dicembre ci saranno le prime immagini del nuovo stadio della Fiorentina. Sarà presentazione in grande stile

Redazione

9 Dicembre · 15:05

Aggiornamento: 9 Dicembre 2016 · 15:05

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Questo l’articolo della Nazione sul nuovo stadio e sulla presentazione in comune e al pubblico:

É tutto pronto. E stavolta ci siamo davvero. La Fiorentina consegnerà il progetto preliminare della nuova cittadella viola in Comune il 20 o il 21 dicembre. Contestualmente, lo stesso giorno, ci sarà la presentazione in Sala d’Arme, a Palazzo Vecchio. Con le immagini in anteprima del nuovo stadio sul modello del Matmut-Atlantique di Bordeaux.

“Ci rivedremo prima di Natale, parleremo del nuovo stadio, stiamo lavorando sul progetto che presenteremo prima di Natale o a metà gennaio in grande stile alla cittadinanza. Ci siamo quasi”, così ha parlato Andrea Della Valle solo qualche giorno fa.

Il dubbio sullo slittamento a gennaio non deve lasciare spazio a cattivi pensieri, rassicurano, perché il progetto è ultimato. L’incertezza del patron, infatti, è legata unicamente ai suoi impegni che nei prossimi giorni lo porteranno all’estero. Ma martedì 20 o mercoledì 21 sono le due date in cui probabilmente riuscirà ad essere a Firenze per mettere il timbro dell’ok sul progetto.

Firenze aspetta. E il regalo di Natale non si può negare. Otto anni fa era stata presentata al Four Seasons la ‘Nuvola’ di Fuksas, l’idea progettuale da realizzare a Castello, un attimo prima che sullo sviluppo a nordovest della città scoppiasse un’inchiesta giudiziaria conclusa appena pochi mesi fa. Nel frattempo per la realizzazione del nuovo stadio si è cercata una soluzione alternativa che ha preso corpo negli anni, soprattutto con Matteo Renzi che, da sindaco, nel 2012 lanciò la proposta Novoli.

Ma prima di arrivare a un punto di concretezza si è dovuto aspettare che Palazzo Vecchio riprendesse in mano il destino dell’area di Castello prevedendo lo spostamento sui terreni – adesso di proprietà Unipol – della nuova sede di Mercafir. Il trasloco dei mercati generali è essenziale al compimento del progetto della cittadella viola, perché libera integralmente gli oltre 50 ettari di Novoli che potranno accogliere il nuovo stadio, 11mila metri quadri di alberghi e 77mila metri quadri di spazi commerciali e 168mila di parcheggi.

Non più tardi di una settimana fa era stato lo stesso sindaco a mettere il sigillo sulla nuova presentazione. «Si farà sicuramente a dicembre – aveva detto Nardella – Babbo Natale arriverà con lo stadio per i fiorentini». Poi c’erano state le parole di Andrea Della Valle. Ma la Fiorentina non ha intenzione di differire la consegna del progetto a Palazzo Vecchio rispetto alla presentazione alla città. Si era pensato di poter consegnare i documenti e poi di convocare la stampa a gennaio. In verità, a meno che un imprevisto tenga lontano il presidente onorario viola da Firenze, il 20 o il 21 dicembre vedremo finalmente il progetto nei dettagli.

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