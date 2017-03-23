20 milioni in cinque anni. Ecco la grande offerta della Fiorentina per Bernardeschi

La Fiorentina vuole mettere Bernardeschi al centro del presente e del futuro viola. Ecco la grande offerta per il rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola la Fiorentina sta preparando una grande offerta per il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi. Un rinnovo di contratto non urgente dato che l'attuale contratto scade nel 2019, secondo il quotidiano la grande offerta di rinnovo da parte della società viola al suo numero dieci sarà di un contratto di cinque anni a quattro milioni all'anno, questa cifra sarà lorda quindi al calciatore andranno poco più di due milioni l'anno con la possibilità di raggiungere cifre molto più alte grazie a ricchi bonus, nel contratto non ci sarà la clausola rescissoria sia per volere del calciatore sia per volere della società. Un contratto che metterebbe indubbiamente in silenzio tutti gli scettici sul futuro a Firenze di Bernardeschi e un contratto che metterebbe definivamente il talento di Carrara al centro della Fiorentina del presente e del futuro.