Di Marzio: "Pioli a Firenze farebbe bene. Mi piacerebbe vedere Nestorovski insieme a Babacar"

Penso che la Fiorentina sia un grande club e che non debba lasciar partire i giocatori più importanti come Bernardeschi

Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Saponara? Sono convinto che sia un giocatore importante. Non so se è stato trascurato o non è riuscito a inserirsi, o ancora abbia avuto qualche problema con Sousa. Si tratta di un giocatore molto bravo anche negli inserimenti, che aldilà dell’esperienza al Milan ha dimostrato di poter fare bene. Penso inoltre che potrebbe giocare bene anche dietro le due punte e spero che nella Fiorentina possa trovare maggiore spazio".

Prosegue spendendo alcune parole su Nestorovski, attaccante attualmente di proprietà del Palermo: "Nestorovski? Lo conosco molto bene, è un giocatore fortissimo, furbo e dotato di intelligenza tattica. Se messo in condizione di avere qualche giocata in più è un finalizzatore fantastico. Quest’anno, in una squadra come il Palermo che gli ha dato pochi palloni ha tenuto a galla la squadra. Lo vedo molto bene per la Fiorentina. Starebbe alla grande in coppia con Babacar".

E sul rinnovo di Bernardeschi: "Il rinnovo di Bernardeschi? Un giocatore forte, come sono Insigne e Mertens a Napoli, se merita sul piano qualitativo va accontentato. Se la Società vuole puntare su di lui deve pagare, lo deve bloccare. Si vedeva già dai tempi di Crotone che sarebbe stato un elemento molto forte. Penso che la Fiorentina sia un grande club e non debba lasciar partire i giocatori più importanti".

Conclude con un pensiero su Stefano Pioli, più volte accostato alla Fiorentina: "Pioli? Firenze è una piazza difficile, vuole vedere il bel calcio e i grandi giocatori. Lui è un allenatore serio, mai fuori dalle righe. Secondo me dovrebbe fare bene. Mi aspettavo che facesse bene anche il secondo anno a Bologna, ma poi forse per un discorso anche psicologico tende a rallentare un pò".