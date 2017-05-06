Lo scudetto torna a Firenze: 2-0 al Tavagnacco, Women da favola

Un sogno che trova il suo coronamento. Quasi 10mila persone a spingere la porzione vincente di Firenze al Franchi: la Fiorentina Women's batte 2-0 il Tavagnacco e diventa campione d'Italia. I gol di C...

Un sogno che trova il suo coronamento. Quasi 10mila persone a spingere la porzione vincente di Firenze al Franchi: la Fiorentina Women's batte 2-0 il Tavagnacco e diventa campione d'Italia. I gol di Caccamo e Bonetti mandano in paradiso le gigliate, che ospitate allo stadio per l'occasione, non tradiscono le aspettative. Al netto di un pizzico di tensione, forse anche per il palcoscenico, le ragazze di Fattori cercano si sbloccarla già nel primo tempo, senza fortuna. Ci provano Guagni (2 volte) e Caccamo, che conclude debolmente di testa.

La svolta arriva nella ripresa: è il 2' quando la Guagni - ancora lei - sgasa sulla fascia e mette in mezzo per Caccamo, che la butta dentro in estirada, facendo esplodere il Franchi. Match in ghiaccio al 28', con Guagni che crossa per la girata di testa di boleti che vale il 2-0. Il Tavagnacco non c'è più e la viola sfiora il tris con Linari. Finisce così: tripudio viola, con Firenze che, a distanza di anni, festeggia un meraviglioso scudetto.