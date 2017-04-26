Corvino a Cesena per Venuti, il terzino destro fatto in casa
Ieri Corvino era a Cesena per seguire il viola in prestito Lorenzo Venuti, terzino destro che data la bella stagione al Benevento (34 gare ed 1 gol) potrebbe anche tornare alla base. L'ipotesi di ripr...
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2017 15:59
Ieri Corvino era a Cesena per seguire il viola in prestito Lorenzo Venuti, terzino destro che data la bella stagione al Benevento (34 gare ed 1 gol) potrebbe anche tornare alla base. L'ipotesi di riprendersi il 22enne per ovviare parzialmente ad un problema fattosi storico, secondo La Nazione, è sempre più concreta.