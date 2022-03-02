Che beffa per la Fiorentina, l'autogol di Venuti al 92' complica la vita ai gigliati
Una sfortunata Fiorentina perde al 92'
Al 6' primo squillo della Fiorentina, Saponara tira dalla distanza senza impensierire Perin. Al 12' Biraghi ci prova da lontano, palla deviata che finisce tra le mani del portiere della Juventus. Al 15' pasticcio dei bianconeri, Bonaventura si avventa per primo sul pallone ma spara altissimo praticamente a porta vuota. Al 18' Jack Bonaventura prova il tiro dalla distanza, facile presa di Perin. Al 26' contropiede veloce della Fiorentina Ikonè alla fine prova il tiro ma la palla esce di pochissimo. Al 36' dalla distanza ci prova Torreira, palla alta sopra la traversa. Al 48' lancio di Torreira per Ikoné che vince il rimpallo ma scheggia il palo. Al 53' Ikonè calcia dalla distanza, nessun problema per Perin. Al 56' prima palla gol per la Juventus, Vlahovic prova il pallonetto ma Terracciano salva i viola. Al 65' tiro largo di Venuti dalla distanza. Al 78' Cuadrado prova il tiro ma non trova la porta. Al 92' Cuadrado mette dentro, liscio di Milenkovic, Venuti si fa autogol. Fiorentina-Juventus finisce 0-1 al Franchi.
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