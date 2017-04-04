Cinque anni, due milioni e mezzo piu bonus a stagione. Ecco l'offerta della Fiorentina per il rinnovo del contratto

Il Corriere dello Sport racconta dell'offerta viola per il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi

Secondo quanto ha riportato il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto la sua offerta per il rinnovo di Federico Bernardeschi. Il giocatore viola ha ricevuto una proposta di 2,4 milioni con bonus legati al rendimento personale e a quello della squadra. La Fiorentina vorrebbe fargli firmare un contratto di cinque senza clausola rescissoria: un accordo simile a quello che in passato è stato firmato da Jovetic e da Giuseppe Rossi. Presto arriverà la risposta che, al momento, tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi viola.