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Da Napoli: "Sarri ha chiesto Chiesa come vice Callejon"

Il Mattino di Napoli afferma oggi che Maurizio Sarri è intenzionato a trovare sostituti affidabili per l'11 titolare e, al contempo, intende italianizzare la rosa. Per questo motivo, uno dei primi nom...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2017 15:59
Da Napoli: "Sarri ha chiesto Chiesa come vice Callejon" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Mattino di Napoli afferma oggi che Maurizio Sarri è intenzionato a trovare sostituti affidabili per l'11 titolare e, al contempo, intende italianizzare la rosa. Per questo motivo, uno dei primi nomi sul taccuino del tecnico sarebbe quello di Federico Chiesa: il classe '97 è stato indicato come il rinforzo perfetto per far rifiatare Callejon, inamovibile in questa stagione. Una trattativa che, tuttavia, appare quasi impossibile data la volontà del giocatore e quella del club viola.

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