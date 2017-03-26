Da Napoli: "Sarri ha chiesto Chiesa come vice Callejon"

Il Mattino di Napoli afferma oggi che Maurizio Sarri è intenzionato a trovare sostituti affidabili per l'11 titolare e, al contempo, intende italianizzare la rosa. Per questo motivo, uno dei primi nom...

Il Mattino di Napoli afferma oggi che Maurizio Sarri è intenzionato a trovare sostituti affidabili per l'11 titolare e, al contempo, intende italianizzare la rosa. Per questo motivo, uno dei primi nomi sul taccuino del tecnico sarebbe quello di Federico Chiesa: il classe '97 è stato indicato come il rinforzo perfetto per far rifiatare Callejon, inamovibile in questa stagione. Una trattativa che, tuttavia, appare quasi impossibile data la volontà del giocatore e quella del club viola.