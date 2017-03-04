Convocati: Bernardeschi ok, Sousa ne porta 23 a Bergamo
Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la gara di domani alle 12,30 contro l’Atalanta. E' stato chiamato anche Federico Bernardeschi. Ecco l'elenco:Astori, Badelj, Bernard...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2017 18:44
Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la gara di domani alle 12,30 contro l’Atalanta. E' stato chiamato anche Federico Bernardeschi. Ecco l'elenco:
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero, Vecino.