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Convocati: Bernardeschi ok, Sousa ne porta 23 a Bergamo

Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la gara di domani alle 12,30 contro l’Atalanta. E' stato chiamato anche Federico Bernardeschi. Ecco l'elenco:Astori, Badelj, Bernard...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2017 18:44
Convocati: Bernardeschi ok, Sousa ne porta 23 a Bergamo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la gara di domani alle 12,30 contro l’Atalanta. E' stato chiamato anche Federico Bernardeschi. Ecco l'elenco:
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero, Vecino.

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