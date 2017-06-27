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"15 anni 0 titoli, braccini fate festa. Firmato Firenze". Altro striscione contro i Della Valle appeso al Franchi

Il comunicato della famiglia Della Valle ha sancito ancora di più la spaccatura con la città di Firenze. Altro striscione appeso al Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 01:31
"15 anni 0 titoli, braccini fate festa. Firmato Firenze". Altro striscione contro i Della Valle appeso al Franchi -
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Nel corso della serata i tifosi viola hanno appeso ai cancelli dello Stadio Artemio Franchi un altro striscione contro la proprietà viola dopo il duro comunicato apparso ieri sul sito ufficiale viola. Questo lo striscione: "15 anni, 0 tituli. Fate festa braccini. Firmato Firenze"

Lo striscione appeso ai cancelli dello Stadio Franchi

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